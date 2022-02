Natália conversa com Lucas no BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 01/02/2022 21:52

Rio - Natália abriu o coração para Lucas durante um bate-papo entre eles no gramado do 'Big Brother Brasil 22', nesta terça-feira. A designer de unhas falou sobre a relação dela com Eslovênia, affair do estudante de medicina. A mineira ainda elogiou o primeiro casal formado na casa.

"Você viu que eu já tentei muito com a Eslô, né?", perguntou a sister. Lucas concordou. A mineira, então, continuou seu raciocínio: "Só quero que você tenha essa noção. Eu quero que você entenda também que eu desejo que você seja feliz, independente da pessoa. Você é um rapaz de um coração muito bom. Eu tô torcendo por você. Acho vocês dois muito fofos juntos. Eu gosto, gosto mesmo. Eu fico triste pela resistência que ela sempre teve comigo. Eu questiono com você desde o início. (...) Esse 'tanto faz', pra mim, eu não acho legal. Pra mim, as pessoas não são 'tanto faz'".