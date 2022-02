Formação do segundo paredão do - Reprodução: Web

Rio - Boninho usou seu perfil no Instagram para comentar sobre a eliminação que ocorre nesta terça-feira (1°) no "Big Brother Brasil 22". Em vídeo publicado, o diretor do reality show aparece junto da esposa, Ana Furtado, em um voo com destino ao Rio de Janeiro, onde fica a casa mais vigiada do país.

fotogaleria O paredão desta noite é protagonizado por Jessilane, mais votada da casa, Natália, indicada por Pedro Scooby, e Rodrigo, indicação do líder Tiago Abravanel. Um deles será eliminado e Boninho adiantou detalhes sobre a quantidade de votos recebidos até o momento.

"Voltando aqui para o Rio de Janeiro. Não perco essa eliminação de jeito nenhum. Voltando para acompanhar com o Dourado [diretor], o Tadeu [apresentador] e a nossa equipe. Quem sai hoje? A votação está uma loucura. Já passamos de 70 milhões de votos", disse.