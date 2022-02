Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do ’BBB 22’João Cotta / TV Globo

Publicado 03/02/2022 07:00

Rio - O gerente comercial Rodrigo Mussi, de 36 anos, bem que tentou, mas não teve jeito: ele foi eliminado do "BBB 22" no paredão de terça-feira com 48,45% dos votos do público. Durante as duas semanas que passou no programa, Rodrigo manteve-se completamente focado no jogo. O ex-brother fez inúmeras estratégias, tentou alianças e acabou visado pelos outros participantes do reality show. Mesmo depois de perder a chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, Rodrigo acredita que o público gosta de quem joga, mas admite que exagerou na dose.

fotogaleria

"Me senti uma derrota no paredão de domingo. Tentei fazer acontecer uma estratégia e não rolou. Eu acho que o público gosta do jogo. O que me fez ser cada vez mais incisivo foi o primeiro discurso do Tadeu (Schmidt, apresentador do reality). Ele parecia mostrar que queria ver o jogo acontecer. Eu não sei se eu que entendi errado, mas, a partir disso, eu decidi jogar. Entendi esse recado e me movimentei como se fosse uma peça de xadrez. E, realmente, acho que pesei a mão nisso, poderia ter me relacionado mais. Não estava mais me sentindo bem com isso, não estava sendo um cara legal para as pessoas. Eu via as pessoas fugindo de mim quando eu falava da competição porque eu estava chato para caramba mesmo", lamenta.

"Mas, para mim, o jogo era uma brincadeira e não uma maldade. Gostava muito de mexer as coisas, de falar das peças, das dinâmicas. Era o que me motivava lá dentro. Mas, acho que perdi a mão, porque sentia as pessoas bem diferentes de mim nesse ponto. Eles são mais good vibes, e eu não me vi me encaixando nisso", analisa.

A estratégia de Rodrigo foi arriscada, mas ele garante que não conseguiria agir de outra forma e ainda dá uma alfinetada na cantoria que tomou conta da casa. "Eu virei alvo porque eu quis virar alvo. Acho que temos que dar entretenimento para o público. Quando eu via todo mundo bem parecido, eu só pensava que ali era a chance da minha vida e eu não queria mudar quem eu sou. Eu não tive medo de jogar. E pensava: tenho que ficar aqui cantando música, rindo das piadas sem graça?", dispara.

O gerente comercial conta que levou o "BBB 22" de forma profissional e que abandonou o emprego para estar ali, por isso encarava o jogo com tanta seriedade. "Eu via mais como um lado profissional do que pessoal. Eu deixei de trabalhar para estar no reality, então, na minha cabeça, era como seu eu estivesse trabalhando ali. Eu acordava e queria jogar; não sei se foi um erro ou não. Mas, as outras pessoas queriam mais brincar, curtir. As meninas do meu quarto que não queriam jogar estão há duas semanas na Xepa, enquanto o camarote está há duas semanas no Vip".

Galã da edição

Desde que colocou o pé na casa, Rodrigo foi alvo do interesse de Eslovênia, Laís e Natália. O rapaz, no entanto, não deu bola para nenhuma das três. Além disso, quando Natália pediu um beijo e Laís o colocou contra a parede esperando uma atitude, Rodrigo disse ser "apaixonado por uma pessoa lá fora".

Agora que saiu do reality show, Rodrigo conversou brevemente com Tássia Rezende, a mulher por quem é apaixonado, mas ainda não sabe se vai dar namoro. "A gente se falou um pouco. Ela está em algum lugar fora do Brasil, eu acho, falou que volta essa semana. E a gente vai conversar, trocar uma ideia. Está tudo muito novo, estou perdidinho, com muito medo (risos). Mas, estou aqui", brinca.

Sobre as colegas de confinamento, Rodrigo diz que era muito cedo para se envolver com alguém. "Eu realmente não me interessei. Talvez mais para frente pudesse acontecer, mas duas semanas era muito pouco. As meninas são maravilhosas, gente finíssima, me tratavam com o maior carinho do mundo. Mas não era o meu intuito até então ficar com ninguém. Eu gosto de alguém aqui fora, mas não estava em um relacionamento. Eu podia, sim, me relacionar. Até aquele momento, não me interessei", explica.

Decepções

O ex-brother saiu do programa há pouco tempo, mas revela que já se decepcionou com algumas pessoas que achava serem amigas. "Eu achava que tinha feito amigos, mas estou vendo alguns vídeos aqui fora e não sei se era real, foram coisas que eu não esperava. Por isso que eu tinha medo de me relacionar, de me jogar. É um medo meu ser decepcionado. Mas, tudo bem, é da vida", lamenta.

"A Bárbara eu achava que fosse minha amiga. Também vi algumas cenas do Eliezer, ele falando para outras pessoas que meu jogo não era bom... Podia ter falado comigo, trocado uma ideia. Por outro lado, o Lucas pode ser um amigo meu aqui fora. Ele é um menino muito bom, de bom coração. E no 'BBB', se ele se jogar, pode ir longe.

Torcida

Fora da disputa, Rodrigo gostaria que algum jogador levasse o prêmio de R$ 1,5 milhão. "Lá dentro a gente imaginava que o Vyni era muito carismático, e é mesmo. Mas, na minha opinião, o cara mais inteligente para o jogo é o Arthur. Ele pode ser alguém que vai chegar à final. Eu gosto de todo mundo, principalmente do pessoal que era do meu quarto. Gostaria que o Arthur e a Laís fossem para a final. Mas queria muito que um jogador ganhasse. Quero ver gente jogando mesmo, dando a cara a bater para chegar lá", diz.

Planos

Rodrigo ainda não sabe o que vai fazer agora que saiu do reality show, mas conta que já recebeu algumas propostas de trabalho. "Ainda não sei, estou um pouco perdido (risos). Vi que já tenho algumas propostas e vou tentar nadar na onda. Eu sou um cara que gosta de estudar, gosta de trabalhar bastante. Não sei para qual mercado eu vou, mas aqui eu não paro", finaliza.