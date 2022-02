Jessilane Alves foi aprovada em concurso público para o cargo de professora substituta - Reprodução

Jessilane Alves foi aprovada em concurso público para o cargo de professora substitutaReprodução

Publicado 03/02/2022 11:05

Rio - A professora Jessilane Alves foi aprovada em um concurso público, mas acabou perdendo a data para a entrega dos documentos e, consequentemente, a vaga por estar confinada no "BBB 22". A sister foi aprovada no concurso para professora substituta na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF).

fotogaleria

A homologação foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na segunda-feira, dia 31 de janeiro. Os documentos deveriam ter sido entregues até quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Caso ela tivesse sido eliminada no paredão de terça, teria tido tempo de se apresentar para o cargo.

O contrato de Jessilane seria para trabalhar na Coordenação Regional de Ensino do Gama, no turno diurno. O salário, dependendo da carga horária, vara de R$ 2 mil a R$ 3,8 mil.