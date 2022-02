Eliezer disse, na noite de quarta-feira, que ’pegou a tosse’ de Vinicius - Reprodução

Publicado 03/02/2022 08:56 | Atualizado 03/02/2022 09:00

Rio - A tosse contínua de Vyni já começou a chamar atenção dos confinados e também dos telespectadores do "BBB 22". Mas, agora, parece que outros brothers também estão desenvolvendo os mesmos sintomas que Vyni. Na noite desta quarta-feira, antes da festa do líder, Eliezer estava indisposto no quarto.

"Se você não melhorar essa cara, vou morder o seu nariz", brincou Vyni. "Estou melhorando, mas acho que peguei sua tosse", respondeu Eliezer. Vinicius está tossindo há alguns dias e, no início da semana, ele chegou a dormir na área externa para não incomodar os brothers no quarto com suas crises de tosse.

"Tosse não pega. Ei, Maria, você está ferrada. Se ele pegou minha tosse e nem me beija", disparou Vinicius, provocando Maria, que vive um affair com Eliezer na casa.

Rumores de covid-19

Desde que Vinicius começou a tossir constantemente, surgiram rumores na internet de que o brother poderia estar com covid-19. O primeiro eliminado do "BBB 22", Luciano testou positivo para covid-19 apenas dois dias após deixar o confinamento. Na ocasião, a TV Globo se manifestou sobre o risco de contaminação na casa. A emissora afirmou que "os participantes seguem bem e estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica".

"Os participantes seguem bem! Estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia. E, lembrando, desde o início, agimos com muita transparência quando existe qualquer questão relacionada ao coronavírus", disse a TV Globo.

Durante o programa ao vivo desta terça-feira foi possível escutar Vinicius tossindo. Outra participante que também está com tosse é Bárbara. Vinicius chegou a reclamar da tosse da sister e perguntou: "Está vacinada, bicha? Tomou Pfizer?".