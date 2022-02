Tiago Abravanel no ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 03/02/2022 09:08 | Atualizado 03/02/2022 10:14

Rio - Na noite desta quarta-feira, o líder da semana no "BBB 22", Tiago Abravanel, aproveitou a sua esperada festa. Mas um detalhe chamou atenção: o look enviado pela produção do reality. Assim que terminou de se arrumar, Pedro Scooby já fez comparações engraçadas que repercutiram na web.

fotogaleria

"Está parecendo uma mistura de Zé do Caixão com Mara Maravilha", brincou o surfista ao ver a roupa do colega. Tiago usou um visual com smoking cheio de aplicações e fitas coloridas e uma cartola cheia de strass.

Nas redes sociais, internautas também fizeram memes. Além do nome do Zé Caixão, icônico personagem de José Mojica Marins, a fantasia com fitas coloridas remeteu também ao Bumba Meu Boi, tradição do folclore brasileiro. "O zé do caixão LGBT version", brincou um telespectador. "O look do Tiago de bumba meu boi pré-festa de hoje", disparou outra pessoa.

Confira reações:

O zé do caixão lgbt version pic.twitter.com/TGnHyyflOd — (@notanytovelover) February 3, 2022

o look do tiago de bumba meu boi pre festa de hj pic.twitter.com/XV1EjfJBT4 — (@djingrid) February 3, 2022