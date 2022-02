Eliezer comenta sexo com Maria: ’Pelo menos fui feliz’ - Reprodução

Publicado 03/02/2022

Rio - Depois de fazer sexo com Maria no "BBB 22", Eliezer comentou os momentos quentes durante o Raio-X desta quinta-feira. "Eu sou solteiro, ela é solteira, e foi isso. Não sei como vão interpretar as coisas ai, se eu for cancelado de norte a sul em nível hard, mas pelo menos eu fui feliz e fiz o que queria fazer", afirmou Eliezer, que inicialmente recusou as investidas de Maria por medo da reação do público e também de sua família.