Naiara Azevedo e Jessilane, do 'BBB 22', durante a festa do LíderReprodução/Globoplay

Publicado 03/02/2022 18:46

Rio - Naiara Azevedo mostrou que não tem paciência para quem está começando. Durante a festa do Líder Tiago Abravanel, na madrugada desta quinta-feira (3), a cantora tirou o microfone de Jessilane quando a professora começou a cantar "Evidências", de Chitãozinho e Xororó.

O momento aconteceu durante a cantoria dos brothers na festa com tema "Abravalândia", que contava com um karaokê posicionado no centro do gramado. Jessi cantou apenas o primeiro verso do clássico da dupla sertaneja antes de Naiara puxar o microfone e cantar a música favorita da professora de biologia, que levou a situação na brincadeira e desceu do palco rindo.

Fora da casa, internautas se divertiram com a cena entre as sisters que fazem parte do grupo chamado "Comadres", que ainda é integrado com Natália e Linn da Quebrada. "Eu amei, salvou o clássico", disparou um fã do reality da TV Globo. "Susana Vieira vibes", brincou mais perfil, se referindo a um momento do "Video Show" em que a atriz tomou o microfone das mãos da repórter Geovana Tominaga e disparou: "Não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando, e ela tá começando. Eu sou mais agitada".

