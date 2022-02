Web compara Vyni a Victor Hugo - Reprodução Internet

Web compara Vyni a Victor HugoReprodução Internet

Publicado 03/02/2022 18:14 | Atualizado 03/02/2022 18:14

Muitos pensaram que Vyni iria repetir a história de Gil do Vigor no 'BBB 22', mas parece que ele irá repetir outro enredo, de outra edição. Internautas compararam as brincadeiras e a aproximação dele com Eliezer com a situação que Guilherme, Gabi Martins e Victor Hugo protagonizaram no 'BBB 20'.

fotogaleria

Na festa do líder Tiago Abravanel, na madrugada de quinta-feira (3), Maria e Eliezer tentaram movimentar o edredom pouco antes da festa acabar, mas foram atrapalhados pelas brincadeiras de Vyni. Mesmo assim, a atriz e o empresário conseguiram fazer sexo, após todos irem para o quarto.

As cenas de Vyni 'atrapalhando' a amizade colorida incomodaram a web e fizeram os internautas relembrarem de Victor Hugo, que se apaixonou por Guilherme no 'BBB 20' e também atrapalhava o enredo do casal. No Twitter, muitos comentaram que se decepcionaram com o bacharel em direito na festa de Abravanel.

"O Vyni tá ultrapassando o Victor Hugo na falta de noção e inconveniência", disse um. "E o povo brasileiro que esperava que o Vyni fosse um Gil do vigor e tá saindo muito mais para um Victor Hugo?", disse outro internauta, que relembrou que Vyni ganhou muitos fãs pela similaridade com o ex-BBB 21.

"Eu acho que posso falar agora já que não criei expectativas nem julguei precipitadamente o Vyni...mas eu aposto que o Boninho bateu o olho nele e pensou 'ah, achei meu Gil 2.0' e ganhou uma versão atualizada do Victor Hugo, mico", comentou outro. As cenas de Vyni e a comparação viraram meme nas redes, veja alguns:

acharam q esse vyni ia ser o novo gil do vigor e na real ele é o victor hugo https://t.co/9TbDNAL5cL February 3, 2022

Vyni, o Victor Hugo da shopee alugou um triplex na mente do cara https://t.co/ep9SmKQ422 February 3, 2022

Vyni mirou no Gil e acertou no Victor Hugo. https://t.co/CWqkcXQ5rk February 3, 2022

nem o Victor Hugo se sujeitou a isso meu deussss. Vyni que situação de barril https://t.co/XELDSxzpfa February 3, 2022

pic.twitter.com/3simKJcdxc Gente, tem certeza que o Vyni não é Victor Hugo 2.0 ?! Porque o Gil não é kkkkkkk #BBB22 February 3, 2022

Vyni virou aquela gae chata que quando você está beijando alguém ela fica do lado curiando e soltando piada, mas queria estar beijando também. Victor Hugo deixou seus ensinamentos Coitada da Maria e do Eliezer pic.twitter.com/0QNMhMyZwX February 3, 2022