Viih TubeReprodução

Publicado 03/02/2022 16:19

Rio - Ex-participante do "BBB 21", Viih Tube revelou que um dos participantes da atual edição do reality show já chamou sua atenção. Após um affair recente com Lipe Ribeiro, a influenciadora foi direta e contou que o designer Eliezer despertou seu interesse.

"O Eliezer eu pegaria. E se é engraçado, já me conquista! Nem precisa ser muito bonito, e eu nem gosto também porque dá muito trabalho. O pior é que ele é bonito e engraçado. Eu adoro o cabelinho, o óculos. É meu tipo!", disparou durante participação no "Splash Show", no site UOL.

Enquanto isso, dentro do reality show da TV Globo, Eliezer já tem outro interesse. Após trocar diversos beijos com Maria na festa do último fim de semana, o brother movimentou o edredom com a cantora e atriz , na manhã desta quinta-feira. O designer chegou a ser visto depois indo em direção ao banheiro jogar o preservativo no lixo.