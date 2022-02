Lucas e Eslovênia acordaram grudadinhos nesta quinta-feira - Reprodução

Lucas e Eslovênia acordaram grudadinhos nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 03/02/2022 14:13

Rio - Eslovênia dormiu com Lucas no quarto Grunge após a festa do líder na madrugada desta quarta-feira e já pensa em se mudar definitivamente para lá. Até então, a pernambucana dormia no quarto Lollipop. "Quero comunicar, gente, que temos uma nova integrante agora no quarto: Eslô", disse Lucas ao acordar do lado da namorada nesta quinta-feira.

Jessilane deu as boas vindas a Eslovênia, mas Douglas Silva parece ter ficado incomodado. "Já falou para ela que vai dormir na cama de solteiro?", perguntou o ator em tom de brincadeira.

A divisão dos quartos no "BBB 22" está se tornando também uma divisão de grupos. Os integrantes do Lollipop são Vyni, Eliezer, Jade, Laís, Maria, Bárbara, Brunna e, até então, Eslovênia. Já o quarto Grunge é formado por Arthur, Douglas, Tiago, Paulo, Pedro, Lucas, Jessilane, Natália, Linn da Quebrada e Naiara.