Maíra Cardi e Arthur Aguiar, que participa do 'BBB 22'Reprodução

Publicado 03/02/2022 15:47

Rio - Maíra Cardi revelou que impôs algumas regras para Arthur Aguiar participar do "BBB 22", considerando o histórico de traições do ator. No "Encontro com Fátima Bernardes" desta quinta-feira (3), a coach de emagrecimento contou como reagiu à notícia de que o marido seria confinado no reality show e revelou questionamento que fez ao artista com quem é mãe de Sophia, de 3 anos.

"Eu sou muito escandalosa, gritei, fiquei superfeliz e, na sequência, eu falei assim 'Você quer se separar?' Ele falou: 'Você tá doida? Não! Eu quero entrar casado com você!'", relatou a ex-participante do "BBB 9". Traída 16 vezes por Arthur, Maíra explica que o ator pode se aproximar das mulheres na casa, mas com duas condições: "Nada de entrar embaixo do edredom e nada de selinho", declarou.

A repórter Monalisa Perron aproveitou o momento para questionar se alguma das confinadas faria "o tipo" de Arthur e a esposa do ator foi enfática ao afirmar: "Não, não tem não. Não tem nenhum estilo ali que faz o par com o Arthur. Eu reparei bastante", contou ela, que viralizou na web por criticar a alimentação do ex-Rebelde na casa mais vigiada do país.

Por outro lado, o marido de Tiago Abravanel, Fernando Poli, mostrou uma postura diferente, após liberar o ator e cantor para selinhos . Também convidado do "Encontro", Fernando disse que perdoaria uma traição do marido, apesar de ter proibido qualquer tipo de pegação mais intensa.

"Eu perdoaria porque a nossa relação é muito acima de tudo isso. Somos seres humanos, somos fracos em alguns momentos, claro que a gente ia conversar aqui fora, mas acho que eu não ia ficar chateado. Acho que a vida é muito mais do que isso", opinou.