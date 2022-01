Tiago Abravanel e o marido - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2022 12:43 | Atualizado 17/01/2022 12:46

Rio - Prestes a começar o "Big Brother Brasil 22", a irmã de Tiago Abravanel, Ligia, revelou que o marido do ator o liberou para beijar na boca durante o reality global. Segundo ela, Tiago e Fernando Poli conversaram sobre o tema e chegaram a conclusão de que ir para debaixo do edredom e pegação mais intensa estão proibidos.

"O Fê liberou o selinho, mas sem edredom. Mas eu acho que ali dentro não tem ninguém que faça o tipo dele, mas o selinho está liberado. Não pode passar disso", disse Lígia Abravanel durante o Space do Muka, no Twitter, na noite deste domingo.



Ainda no bate-papo, Ligia disse que o irmão, crítico declarado do presidente, Jair Bolsonaro (PL), pretende falar sobre questões sociais e atuais, como gordofobia e pautas ligadas ao movimento LGBTQIA+, além de vencer uma prova de resistência. "Ele sabe que as pessoas vão duvidar dele por ele ser gordo", afirmou ela.

Ela também garantiu que ele é amigo de Naiara Azevedo, que está envolvida em polêmicas antes mesmo dor eality estrear. "A gente tem que separar tretas daqui de fora das coisas lá de dentro. Como amiga, ela é uma boa amiga. Mas acho que ele vai querer conhecer todo mundo e ver qual será a panelinha dele", completou.