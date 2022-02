Jade Picon avisou colegas sobre testagem - Reprodução/Gshow

Publicado 03/02/2022 16:29

Rio - Os participantes do "BBB 22" foram submetidos ao teste para detectar o vírus da Covid-19, na tarde desta quinta-feira (03). Ligados no programa, os internautas viram o momento em que Jade Picon retornou do confessionário e avisou para Maria, Eliezer e Vyni sobre a testagem.

"Se preparem, tá? Eu fui achando que eu ia ser ajudada, na verdade enfiaram dois cotonetes em cada nariz meu. Vai ser em todo mundo", disse. "É teste da covid", constatou Maria. "Nossa que horrível! Eu cheguei lá dizendo 'Ah, eu preciso...' e vi o cotonete na mão dela", acrescentou.

Os internautas questionaram a possibilidade dos participantes estarem com o vírus devido alguns sintomas notados em Vyni. No jogo da discórdia de segunda-feira, o cearense agradeceu o colega Paulo André por lhe fazer companhia durante a madrugada em que não dormiu devido a uma tosse forte e persistente.

Procurada pelo O DIA, a emissora comentou a testagem dos participantes. "Assim como na edição do ano passado, por precaução e seguindo nossos rígidos protocolos de segurança, todos os participantes serão testados, com os respectivos resultados divulgados. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos sempre foi a nossa prioridade", disse em nota.