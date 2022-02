Carlos Câmara, pai de Maria do BBB 22 - Reprodução do instagram

Publicado 03/02/2022 18:34

Rio - Carlos Câmara, pai de Maria, abriu o jogo sobre o que achou das cenas de sexo entre a filha e Elizer no 'Big Brother Brasil 22', nesta quinta-feira. Em entrevista ao programa 'A Tarde é Sua', da Rede TV, o gari e massoterapeuta defendeu a filha. "Ela é adulta, ela sabe o que é certo e errado, se ela transou é porque ela estava com vontade, quem sou eu para criticar? Eu apoio a minha filha em tudo que ela fez. Ela transou porque estava com vontade, quem está com vontade de transar tem que transar mesmo", afirmou.

Na atração, Carlos ainda elogiou a postura de Maria e comentou sobre o perfil que ela tem no Onlyfans, plataforma de conteúdos adultos. "Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela é a pessoa que mostrar ser no BBB, ela chora, ela ri, ela briga, ela namora. Ela é determinada, esforçada, espero que ela ganhe, e sobre o conteúdo no site, eu acho bonito, ela é maior de idade, ela paga as contas dela, eu não posso me meter na vida dela", frisou.