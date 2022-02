Tadeu Schmidt usa linguagem dos sinais em discurso de eliminação e emociona telespectadores - Reprodução

Publicado 04/02/2022 08:27 | Atualizado 04/02/2022 08:28

Rio - Tadeu Schmidt bombou na web ao fazer parte do discurso de eliminação do "BBB 22", na última terça-feira, na Língua Brasileira de Sinas (Libras). Na edição ao vivo desta quinta, ele voltou a conversar com os brothers na sala da casa e explicou o que quis dizer para Jessilane.

Grata, a professora de Biologia agradeceu mensagem em libras. "Foi muito ruim, mas queria te dizer muito obrigada pelas palavras em libras. Quando você falou professora eu não prestei mais atenção, mas depois a galera foi falando mais ou menos o que você disse e eu fiquei mais calma e entendi como recado positivo".

Na sequência, Tadeu explicou o que ele quis dizer antes da eliminação de Rodrigo Mussi. "Eu também não domino libras, é difícil falar, eu não falei perfeitamente. Eu tentei falar: 'professora, hoje, as mulheres ficam'", esclareceu o apresentador.

A Língua Brasileira de Sinas (Libras) é o segundo idioma oficial do país desde 2002 e não há uma correspondência exata entre ela e o português. Por isso, os sinais podem ter algumas interpretações diferentes. Em apresentação para os brothers na primeira semana de reality, Jessi revelou que estudou LIBRAS para poder se comunicar melhor em sala de aula com alunos com deficiência.