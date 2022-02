Tiago Abravanel reclama de divisão de estalecas. - Reprodução Internet

Publicado 04/02/2022 13:23 | Atualizado 04/02/2022 14:05

Rio - Tiago Abravanel já estreou na xepa do "BBB 22" nesta quinta-feira e já trouxe um clima de desentendimento com os colegas de confinamento. O ator teve uma certa resistência em doar suas estalecas para colaborar com as compras do mercado, na visão dele é possível comprar todos os itens e ainda ficar com uma quantia sobrando.

"A questão é, se dá mais dinheiro, se sobrar, a gente perde esse dinheiro. Se a moeda for flutuante, e a gente consumir tudo que tiver no mercado, e sobrar dinheiro", começou ele.

"Mas então gente, temos que começar a prestar atenção nesse lance de perder estalecas ou não perder. Porque eu tenho 1.700 estalecas, eu posso ficar com 500 e dar todas, mas daí se a galera ficar perdendo estalecas também não vale a pena! Porque se não, não vai sentido! Eu vou gastar o dobro do que a galera tá gastando. Eu não me importo, mas toda a galera tem que ter essa consciência", completou ele.

Jessilane, que se encontra na xepa há três semanas, afirmou que é melhor pecar pelo excesso do que faltar alimento. A professora ainda contou que foi dormir com fome durante três noites. Os outros participantes também não aprovaram o posicionamento de Tiago, Bárbara falou que ele deveria ouvir quem já esteve na xepa.

A equipe de Bruna Gonçalves fez um pronunciamento no Twitter. "As meninas estão tentando explicar para o Tiago a importância de dar as estalecas para as compras da Xepa, pois na última semana faltou comida e eles passaram fome. Jessi disse que foram dormir com fome por 3 noites seguidas e que é melhor sobrar do que faltar", disse a equipe da dançarina.