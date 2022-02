Linn da Quebrada no "BBB 22" - Reprodução/Globoplay

Linn da Quebrada no "BBB 22"Reprodução/Globoplay

Publicado 04/02/2022 16:56

Rio - Linn da Quebrada ainda não superou um conflito que teve com Jessilane após a professora revelar as intenções de voto das "Comadres" para Douglas Silva . Em conversa com Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Jessi, nesta sexta-feira (4), na área externa da casa, a cantora e atriz disse não se sentir segura para comentar sua estratégia de jogo.

"Sou canceriana, sou rancorosa. Por isso não vou falar em quem vou votar", declarou a artista. Apesar de aliança entre Lina, Jessi, Natália e Naiara ter sido comprometida pela situação com Douglas, a sister afirmou que não está mais chateada com a professora de biologia, mas não pretende revelar suas intenções de voto.

"Eu não consigo falar agora porque não sinto que estou em um território seguro, em que eu possa dizer minha intenção de voto sem que isso seja usado contra mim", desabafou Lina. Após o atrito que rolou na festa do Líder Tiago Abravanel, na madrugada da última quinta-feira, a atriz de "Segunda Chamada" confessou para as amigas que se vê como um possível alvo para Douglas.

Lina ainda aproveitou o bate-papo desta sexta-feira para destacar: "Outra coisa que eu acho ruim. Se você quer saber a minha intenção de voto, pergunta para mim. Não vai perguntar para outra pessoa, entendeu?", disparou, olhando para Arthur Aguiar.

Durante a conversa, o ator tentou convencer as sisters a combinar votos em Maria, com quem teve uma série de conflitos desde o Jogo da Discórdia, na última segunda-feira. No entanto, Linn se manteve firme ao negar, afirmando que não tem motivos para votar na carioca.