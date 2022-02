Maíra Cardi brinca com novo físico de Arthur Aguiar: Meu tanque está indo embora - reprodução do instagram

Publicado 04/02/2022 16:52 | Atualizado 04/02/2022 17:27

Rio - Parece que Arthur já achou parte dos 9kg que perdeu para entrar no Big Brother Brasil 22, da TV Globo. Esposa do ator, Maíra Cardi publicou uma foto mostrando o antes e depois do amado e brincou com a situação através do Instagram Stories, nesta sexta-feira.

"Meu tanque está indo embora. Quero saber onde lavarei minhas calcinhas?", quis saber a coach de emagrecimento, se referindo ao abdômen de Arthur.