Jade Picon fala sobre Paulo André no BBB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 04/02/2022 15:31

Rio - Jade Picon confessou que está interessada em Paulo André. A digital influencer falou sobre o atleta durante uma conversa com Bárbara, Eliezer e Laís no quarto do líder, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta sexta-feira.

“Vocês são muito fofinhos! Eu shippo muito esse casal", começou a modelo. A médica concordou: “Eu também”. Jade assumiu: “Eu gosto muito dele! Ele é um amor”. Eliezer também elogiou Paulo André. "Ele é gente boa demais, coração enorme também".

A digital influencer, então, explicou o motivo de ainda não ter cedido as investidas do brother: “Eu estou fazendo que nem eu faço na minha vida lá fora. Deixando acontecer, o dia que for para ser vai acontecer. Se a gente quisesse, a gente já teria ficado na primeira festa. Só que tem que ter certeza, ainda mais aqui dentro. Eu não quero que nada tire o meu foco. Eu quero que só venha para somar, se for para acontecer alguma coisa”.