Jade Picon e Leo Picon - reprodução

Jade Picon e Leo Piconreprodução

Publicado 05/02/2022 12:02

Jade Picon conquistou sua primeira liderança no "BBB 22" nesta semana. A sister parece cada vez mais próxima do grupo formado por Laís, Bárbara, Maria, Vyni e Eliezer, o que não tem agradado o irmão dela, Leo Picon, e uma amiga de infância.

fotogaleria

"Laís, Maria, Eslô... Elas encafifaram com a Jade. Agora que é líder, todos vão para o lado dela. Mas, infelizmente, acho que deu uma desandada ali", diz a atriz Maria Brasil, amiga de Jade.

Maria quer que Jade coloque uma das meninas no paredão, mas aposta que quem vai para a berlinda é Arthur Aguiar. "Estava tudo dando certo, estava sacando as coisas. Mas agora tem pessoas sendo falsas com ela lá dentro. Infelizmente, acho que pode indicar o Arthur ou o Lucas pela situação que ela acha que está acontecendo. Queria que Arthur ganhasse a prova do anjo e ficasse imune, até para a Jade tirar essa confusão da cabeça. Acho que ele quer jogar junto. E eu gostaria que ela colocasse no paredão alguma das meninas que a interpretam mal", afirma.

Leo Picon postou uma mensagem para a irmã em seu Twitter na última sexta-feira (4). "Jade, Jade... Se atente em suas companhias. Fica mais próxima do tio Pedro Scooby", orientou Leo.