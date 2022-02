Bárbara é o novo anjo. - Reprodução Internet

Publicado 05/02/2022 13:19 | Atualizado 05/02/2022 13:37

Rio - Bárbara venceu a terceira prova do anjo do "BBB" nesta sábado (05). A sister ganhou o poder de ser um "superanjo", que consiste em estar imunizada e poder imunizar outro participante. Além disso, o voto da relações públicas vai ter peso dois e também ganhou um prêmio no valor R$ 5 mil.

Na competição, cada jogador começava a dinâmica com três privilégios, sendo eles poder, mimo e dinheiro. Cada participante poderia retirar um privilégio do adversário, era eliminada a pessoa que tivesse todos os seus poderes retirados.

Arthur Aguiar foi o primeiro eliminado da competição, por conta disso foi direto para o monstro. Pedro Scooby e Douglas Silva foram escolhidos por Bárbara para completar o time do castigo, ela usou o critério dos dois já estarem na xepa. Eles ficarão com uma roupa de mola e grudados o tempo inteiro.