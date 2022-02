Bárbara é o novo anjo. - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2022 11:13

Bárbara Heck venceu a Prova do Anjo no último sábado. Nesta semana, a dinâmica adotada sera a de Superanjo: o Anjo pode imunizar uma pessoa, mas também ganhará imunidade. Em conversa com Laís e Jade no quarto do líder, Bárbara acertou a dinâmica.

"Imagina, o Anjo desta semana é uma imunidade dupla. O Anjo e o abençoado ganham a imunidade. Seria tão lindo", especulou Bárbara.

"Esse povo só pode escutar coisa, não é possível", comentou uma internauta no perfil que fez a postagem do momento. "Infiltrada da produção", disse outra. Alguns fãs do reality chegaram a compará-la mais uma vez com Sarah Andrade, que tinha fama de espiã no "BBB 21".

Após vencer a prova do Anjo, Bárbara colocou no Monstro Douglas Silva e Pedro Scooby. Arthur Aguiar foi o primeiro a perder a prova, o que o colocou diretamente no Monstro. Os três estão desde ontem com roupa de mola ligados um ao outro e não poderão tomar banho até o fim do programa ao vivo deste domingo (6).