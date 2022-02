Tiago e Naiara conversam - Reprodução/Globoplay

Tiago e Naiara conversamReprodução/Globoplay

Publicado 06/02/2022 20:21

Rio - Tiago Abravanel e Naiara Azevedo conversaram sobre a formação do paredão de hoje à noite. O ator questionou em quem a cantora pretende votar para acompanhá-la no paredão, Naiara foi emparedada devido as consequências da última prova do líder.

"Minha primeira opção seria o P.A [Paulo André]. Mas entendo que a casa poderia ir no Arthur ou na Maria, então eu trocaria. Primeira opção, Maria. Segundo opção, P.A", revelou.

Tiago questionou quem a cantora gostaria de enfrentar na berlinda. "Você está dizendo no sentido de não jogar o voto fora? Então, eu te pergunto: você está no paredão, prefere ir com a Maria ou o Arthur?"

"Não sei… Não pensei nisso. Fiquei tentando imaginar como as pessoas estão enxergando o jogo do Arthur lá fora. Será que estão enxergando da mesma forma que eles enxergaram o Rodrigo? Porque o Rodrigo saiu. Essa semana, ele [Arthur] vem batendo muito em cima disso. Eu gosto muito dele, não queria votar nele", disse Naiara.