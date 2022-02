Naiara pisa na mão de Eliezer ao se dirigir ao confessionário: Obrigada, Deus - Reprodução

Publicado 07/02/2022 08:08

Rio - Naiara Azevedo é uma das participantes mais cômicas do "BBB 22" e é possível encontrar vários memes com as trapalhadas da cantora nas redes sociais. Durante a formação do paredão deste domingo, Naiara foi chamada por Tadeu Schmidt para votar no confessionário. Ao se dirigir para o local, ela acabou pisando na mão de Eliezer.

Sem saber que havia pisado na mão de Eli, Naiara ainda apontou o dedo para o céu e agradeceu a Deus, o que deixou a situação ainda mais engraçada. O assunto repercutiu nas redes sociais.