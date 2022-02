Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV Globo - Globo/Paulo Belote

Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV GloboGlobo/Paulo Belote

Publicado 07/02/2022 15:21 | Atualizado 07/02/2022 15:26

"Tô recebendo muitas mensagens de gente pedindo para entrar no 'BBB 22' e fazer parte dessa nova casa de vidro. Eu não trabalho mais lá, pessoal. Eu saí do Big Brother", afirmou o jornalista em seus Stories do Instagram.

Leifert se esquivou da responsabilidade e pediu que os interessados em participar da nova dinâmica que levará mais dois "Pipocas" para o reality show procurem Dani Calabresa, que apresenta o "CAT BBB". "Quem está fazendo a lista é a Dani Calabresa. Pode mandar seu nome lá que ela põe na lista para você... Dani, estou mandando um pessoal sossegado, tá? Bem tranquilo. Acho que você vai tirar de letra. É bem fácil", brincou.

Na última sexta-feira, a TV Globo confirmou que um homem e uma mulher anônimos serão confinados em uma nova edição da casa de vidro no "BBB 22". O espaço será montado na academia da casa onde o elenco do reality já mora desde a estreia do reality show. A entrada dos novos participantes no programa será definida por votação popular, tendo início na próxima sexta-feira.