Jade Picon e Leo PiconReprodução Internet

Publicado 07/02/2022 10:06 | Atualizado 07/02/2022 10:07

Rio - A decisão de Jade Picon, líder da semana no "BBB 22", em indicar Arthur Aguiar ao paredão deu o que falar na web e até o irmão da influenciadora, Leo Picon, fez questão de criticá-la. Internautas não gostaram da decisão de Jade por ela não ter tido atritos com o marido de Maíra Cardi no jogo, além de ter dito anteriormente que não o indicaria.

"Mas uma coisa não entendi… o que o Arthur fez pra Jade? Alguma coisa ele fez", escreveu Leo Picon no Twitter. Alguns seguidores disseram que as pipocas Laís e Bárbara teriam influenciado nessa tomada de decisão e ele concordou.

"Sim.. isso eu falei lá atrás. As companhias, por mais original, forte e não influenciável que você seja, elas te moldam. Não curti o jogo da Jade nessa semana e isso teve muita influência das companhias", respondeu ele na sequência.

Leo ainda brincou com o fato de ter recebido R$ 1,5 milhão para não comentar o jogo e não prejudicar a irmã. "Eu não concordo com algumas coisas que a Jade faz… mas eu estou aqui pra apoiar! Era R$1,5 milhão pra se afastar das redes ou R$2 milhões pra apoiá-la", ironizou ele.

