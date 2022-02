Lucas Maciel - reprodução do instagram

Publicado 07/02/2022 19:26

Rio - Lucas Selfie, ex-participante de ‘A Fazenda’, usou o Twitter, nesta segunda-feira, para falar sobre o elenco do camarote, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Segundo o digital influencer, esta deve ser a última edição do reality global com famosos, já que eles tem medo de ser cancelados fora da casa.

"Acho que é o ultimo BBB com famoso, né? Imagina entrar milionária e bem sucedida e ser cancelada porque votou num infiel que o Brasil odiava, mas adotou porque ele come pão escondido da mulher? Ou ser neto do maior showman do país e sair como inimigo número um do entretenimento?", postou Lucas Selfie ao se referir a Jade Picon, Arthur Aguiar e Tiago Abravanel.

Acho que é o ultimo BBB com famoso ne? Imagina entrar milionaria e bem sucedida e ser cancelada pq votou num infiel que o Brasil odiava mas adotou pq come pao escondido da mulher? Ou ser neto do maior showman do país e sair como inimigo n1 do entretenimento? #bbb22 — Lucas Selfie (@lucasmaciel) February 7, 2022

Em seguida, Lucas comentou sua declaração. "Só pra esclarecer esse tweet, a infidelidade foi e é um problema só dele. E isso não foi um julgamento, foi um fato. O cara era odiado, por isso e reverteu muito rapidamente. Nada temos a ver com a vida particular de ninguém, quem sou eu", brincou ele.