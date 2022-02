Vinicius conversa com Laís - reprodução da TV Globo

Vinicius conversa com Laísreprodução da TV Globo

Publicado 07/02/2022 15:07

Rio - Vinicius desabafou com Laís no Quarto Lollipop, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. O cearense relembrou a justificativa de seu voto em Douglas Silva, no último domingo. Na ocasião, ele disse que era 'chumbo trocado'. "O povo deve está me odiando lá fora porque justifiquei o meu voto errado", disse o influencer.

A médica ponderou: "Não... é tanta coisa, meu filho, que isso não é nada não". Viny se explicou: "Ao mesmo tempo, estou aliviado porque vocês me falaram e eu falei do Raio-X". O bacharel em direito ainda confessou que pretende trazer o assunto no Jogo da Discórdia. "Estava até pensando em trazer esse assunto de volta, à tona, hoje à noite".

No bate-papo, Laís tentou tranquilizar o amigo em relação a votação. "Em relação ao Eli e o Douglas... Não foi pipocar. Você votou em quem você queria desde o inicio. Ele não era a sua primeira opção, claro, mas dentre as opções, era a sua opção". O brother, então, destacou: "Eu disse à ele nesse instante. Ele estava sentado com o Eli e veio falar comigo. Veio pedir desculpas de novo". "Ah, ta... o voto dele foi aberto", relembrou a médica.



Laís continuou seu discurso. "Dentro das opções, ele era a sua opção e, acho que, talvez na hora você não justificou como queria e ficou como se fosse [voto] trocado, mas na verdade, não foi. As pessoas viram o programa a semana inteira, e sabem que o seu voto já era dele". Viny reforçou: "O 'chumbo trocado' era no sentido de que ele me falou que eu tinha medo de me comprometer e quem teve medo foi ele".