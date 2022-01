Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon são os três participantes que testaram positivo para covid-19 - Reprodução / TV Globo

Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon são os três participantes que testaram positivo para covid-19Reprodução / TV Globo

Publicado 18/01/2022 00:15

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, nesta segunda-feira, durante a estreia do "BBB 22" que três participantes do grupo Camarote estão com covid-19 e, por isso, não entrariam na casa junto com os outros colegas. São eles: Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon. Eles ficarão confinados no hotel até quinta-feira.

fotogaleria

"Mais uma vez, o 'BBB' está inserido nesse cenário da pandemia. Por isso, a gente segue mantendo todos os cuidados e protocolos. Temos 20 participantes, 10 pipocas, 10 camarotes, mas nem todos entram na casa hoje. Três deles testaram positivo pra covid e só vão se reunir ao restante do pessoal quando estiverem liberados pelos médicos", disse o apresentador no programa ao vivo.

Linn, Arthur e Jade gravaram vídeos comentando o diagnóstico. "Estou aqui isolado e já contando os dias para entrar na casa. Mas, dois dias antes de vir para o confinamento, eu fiz o teste e deu negativo. Chegando aqui, por medida de precaução, a gente fez um novo teste e infelizmente deu positivo", disse Arthur.

"Testei positivo e estou super bem cuidada e super bem tratada. Logo mais estou na casa e é a melhor coisa a se fazer. Bola pra frente", afirmou Linn da Quebrada. "Já está tudo bem. Foi assintomático, tudo tranquilo. Mas, segundo os protocolos, vou entrar alguns dias depois só para ter certeza que esteja tudo ok e garantir a segurança de todo mundo", tranquilizou Jade Picon.