Jade Picon perde cerca de 200 mil seguidores após indicar Arthur ao paredãoReprodução

Publicado 08/02/2022 11:58

Rio - Apesar de estar achando que mandou bem em sua liderança, Jade Picon perdeu seguidores após indicar Arthur Aguiar, que até então era seu aliado, direto para o paredão do "BBB 22". A influenciadora digital contava com 18,3 milhões de seguidores no Instagram, mas após a indicação esse número caiu para 18,1 milhões. Ou seja, Jade perdeu cerca de 200 mil seguidores.

As atitudes de Jade em sua liderança se mostraram contraditórias. A jovem disse Arthur Aguiar não a cumprimentou após a prova do líder, mas a edição mostrou o ator dando um abraço na colega de confinamento. Depois, Jade chegou a dizer para Arthur porque queria um paredão formado apenas por integrantes do grupo camarote.

No entanto, em um empate, ela escolheu salvar Maria, que é camarote, e indicou Lucas, que é pipoca. Outro fato que repercutiu negativamente nas redes sociais foi a comemoração de Jade após indicar Arthur. Ela foi para o quarto do líder, colocou uma música e declarou: "Deus do céu, obrigada a mim mesma".

Mais tarde, conversando com Bárbara e Laís sobre quem será eliminado nesta terça-feira, Jade derrubou o boneco de Arthur. "Isso foi cruel", disse Bárbara. "Quero que saia. Não quero que me vire um problema", declarou Jade.