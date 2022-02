Fátima Bernardes participa do 'BBB 22' durante ação e manda indireta para Lucas sobre comilança - Reprodução/Globo

Publicado 08/02/2022 15:22

Rio - A comilança de Lucas Bissoli, do "BBB 22", no VIP desta semana não passou despercebida . Após os brothers criticarem o exagero do estudante de medicina, Fátima Bernardes também mandou uma indireta para o capixaba durante uma ação, nesta terça-feira (8), de uma marca de alimentos na casa mais vigiada do país.

Em tom de brincadeira, Linn da Quebrada sugeriu uma prova no reality show que imunizasse o participante que conseguisse comer mais. Foi quando a apresentadora do "Encontro" aproveitou para alertar Lucas: "Vamos anotar essa dica para o próximo 'BBB', vai ficar anotado aqui, a pessoa que conseguir comer muito... E olha, aí ia ter um paredão... Livre de paredão, acho que quase todo mundo, né, Lucas?"

Os participantes caíram na gargalhada com a fala da jornalista e o "barão da comidinha", como foi chamado por internautas, ficou envergonhado. "Tem uma galera comendo muito", acrescentou Fátima. "Ia ganhar direto o prêmio", respondeu Lucas.

Na última segunda-feira, os brothers chegaram a esconder alguns alimentos após discutirem sobre a alimentação de Lucas, que está no VIP graças a uma consequência da Prova do Líder. "Um refeição dele é o almoço, a crepioca e a granola. É uma refeição dele. Ele come tudo isso ao mesmo tempo. É Lógico que vai acabar. Ele faz isso três, quatro vezes por dia. É porque eu breco. Se fosse por ele, o filé mignon já teria acabado. Ele queria que fizesse duas peças", contou Eliezer.