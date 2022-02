Bárbara no - Reprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2022 14:25

Rio - Os administradores da redes sociais de Bárbara emitiram um comunicado na manhã desta terça-feira (07) após um comentário feito pela participante depois do jogo da discórdia. Enquanto conversava com Laís e Jade, a sister quase completou a frase "Ele fez o samba do criolo [doido]", ao se referir a postura de Douglas durante a dinâmica.