Barbara Evans - Reprodução/Instagram

Barbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022 16:03 | Atualizado 09/02/2022 16:04

Rio - Barbara Evans, de 30 anos, usou o Instagram Stories para mostrar o corpo na reta final de sua primeira gestação. De biquíni, a modelo falou sobre a mudança no corpo da mulher e o aparecimento de celulites no sétimo mês de gravidez.

fotogaleria

"Celulite... Vocês querem vida real de mamãe? Celulitada! Isso que está com filtro, porque sem filtro não dá. É o puro tiroteio... Mas está tudo certo", comentou a filha de Monique Evans, aos risos, enquanto posava no espelho.

A futura mamãe está à espera da pequena Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Ela precisou passar por uma fertilização in vitro para ficar grávida. O processo permitiu a gestação de gêmeos, mas um dos bebês não resistiu logo no início da gravidez.