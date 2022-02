Viih Tube celebra aniversário de Lipe Ribeiro, seu ex-affair, com texto bem-humorado - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 13:45

Rio - Viih Tube usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (10), para celebrar o aniversário de Lipe Ribeiro. A youtuber de 21 anos publicou uma foto em que os dois aparecem agarrados para ilustrar um texto bem-humorado que escreveu para o ex-De Férias com o Ex, com quem viveu um breve affair que teve início na "Farofa da Gkay", em dezembro do ano passado.

"Hoje é aniversário do meu golpe favorito. E ele é uma pessoa importante demais na minha vida pra eu não postar foto com dedicatória porque sei que ele ama ser mimado. De uma farofa pra vida", começou a ex-participante do "BBB 21".

Apesar de não terem engatado em um relacionamento sério, a atriz declarou todo o carinho que sente pelo influenciador, que completa 30 anos nesta quinta-feira. "Serei sempre grata por termos um ao outro pra tudo, somos confusos, nem a gente entende direito, tem perguntas que nem a gente sabe a resposta, mas o que importa é que fazemos bem um pro outro, que sempre estaremos aqui um pelo outro pra tudo", declarou.

"E é bom demais ter você como meu confidente que sabe tudo da minha vida, e eu da sua, e o quanto somos tóxicos", confessou a influenciadora. "Confio demais em você e te desejo tudo de bom pra mais esse ano, quero que todos seus sonhos sejam pequenos perto do que você ainda vai conquistar, sempre vou torcer por você e pela sua família, que também tenho como minha, e quero estar vendo tudo de pertinho cada conquista e agora tá ficando ainda mais velho PQP. Brincadeira, feliz aniversário, peste, eu amo você", encerrou.

O aniversariante também se declarou para Viih Tube ao deixar um comentário na postagem: "Meu amor, que nem eu sempre te falo, obrigado por tanto e por ser tão parceira!!! Adoro como a gente se entende e vive nas nossas loucuras, ninguém entende e nem precisa entender!! Te amo, idiota, pra sempre", escreveu Lipe Ribeiro.

Viih Tube e Lipe Ribeiro movimentaram as redes sociais com o início do affair na festa de aniversário da influenciadora Gkay. Poucos dias após a "Farofa", a ex-BBB chegou a pagar R$ 2,5 mil em uma viagem de táxi de São Paulo ao Rio de Janeiro para encontrar o empresário depois de curtir a noitada em uma boate com João Guilherme e Gil do Vigor.

