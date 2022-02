Luciano Huck - reprodução de vídeo

Luciano Huckreprodução de vídeo

Publicado 17/02/2022 14:12 | Atualizado 17/02/2022 14:18

Rio - Vários famosos se mobilizaram nas redes sociais para ajudar as vítimas da tragédia de Petrópolis, município localizado na Região Serrana do Rio. Pelo menos 105 pessoas morreram por conta das fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos que ocorreram na última terça-feira.

fotogaleria

O apresentador Luciano Huck postou vídeos da devastação e também alguns locais de apoio e formas de ajudar as vítimas. "A situação em Petrópolis continua caótica. O momento é de solidariedade e ajuda às famílias que precisam de suporte para recomeçar suas vidas. Separei alguns pontos apoio e formas de ajudar. Se puder, doe", pediu.

Bruno Gagliasso, que se casou com Giovanna Ewbank em Petrópolis, em 2010, também pediu ajuda. "Bom dia, meu povo. Bora se movimentar pra ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis. A galera do SOS Serra está arrecadando dinheiro, alimentos, produtos de limpeza e remédios pra ajudar a população. Quem puder, toda ajuda é bem-vinda."

Bom dia, meu povo. Bora se movimentar pra ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis. A galera do SOS Serra tá arrecadando dinheiro, alimentos, produtos de limpeza e remédios pra ajudar a população. Quem puder, toda ajuda é bem-vinda.

PIX: (24)99303-8885https://t.co/qiw2XcctFZ — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) February 16, 2022

Os ex-BBBs Gil do Vigor e Juliette Freire, que têm milhões de seguidores nas redes sociais, também fizeram um alerta sobre a gravidade da situação de Petrópolis. "Arrasado pelas enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas em Petropólis - RJ. Nesse momento tão difícil, deixo aqui alguns canais de ajuda para as vítimas. Também estou em oração. Todos podemos ajudar", disse Gil.

Arrasado pelas enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas em Petropólis - RJ. Nesse momento tão difícil, deixo aqui alguns canais de ajuda para as vítimas. Também estou em oração. Todos podemos ajudar. pic.twitter.com/rRsztkqiAO — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 16, 2022

"Toda minha solidariedade às vítimas da chuva em Petrópolis. Vou deixar aqui algumas instituições e espaços físicos que estão recebendo doações. Vamos ajudar!", escreveu Juliette no Twitter.

Toda minha solidariedade às vítimas da chuva em Petrópolis. Vou deixar aqui algumas instituições e espaços físicos que estão recebendo doações. Vamos ajudar! pic.twitter.com/8kQjqA5Okd — Juliette (@juliette) February 16, 2022

Veja o que mais famosos disseram: Paolla Oliveira: Devido às trágicas chuvas de hoje na cidade, precisamos mais ainda de sua ajuda! Já estamos nos mobilizando para arrecadar fundos e ajudar as famílias atingidas. Assim que possível falaremos sobre doações não monetárias.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Preta Gil: "Amores, ontem aconteceu fortes chuvas em Petrópolis e os moradores estão precisando da nossa ajuda!"







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)