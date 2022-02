Vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha está em coma na UTI de hospital em Sergipe - Reprodução/Instagram/Rondinelle de Paula

Publicado 17/02/2022 15:00

Rio - Internada desde o último domingo (13) , a vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, teve piora em seu estado de saúde e está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Aracaju, em Sergipe. O boletim médico desta quinta-feira foi divulgado pela assessoria da cantora em seu perfil oficial nas redes sociais.

"O Hospital Unimed Sergipe, informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", diz o comunicado publicado no Instagram da artista de 43 anos.

Paulinha Abelha foi diagnosticada com problemas renais após ser internada no último domingo. O marido da cantora, Clevinho Santos, contou que a artista foi ao hospital após passar três dias sentindo enjoo e tontura. Na ocasião, o influenciador chegou a afirmar que o estado de saúde de Paula era estável e criticou informações falsas que teriam sido publicadas por veículos da imprensa.