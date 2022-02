Vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha está em coma na UTI de hospital em Sergipe - Reprodução/Instagram/Rondinelle de Paula

Publicado 17/02/2022 22:03 | Atualizado 17/02/2022 22:09

Rio - A assessoria de Paulinha Abelha negou, na noite desta quinta-feira, que a cantora teve morte cerebral. A vocalista do grupo Calcinha Preta está internada desde o último domingo, em um hospital de Aracaju, em Sergipe, após ser diagnosticada com problemas renais. O boletim médico da artista informou que ele teve uma piora em seu quadro clínico e está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.

"Ela passou mal em São Paulo e quando chegou aqui fez alguns exames e se constatou uma alteração no rim. Ela precisou, então, ficar internada. No momento não temos condições de dar entrevistas. Infelizmente, a Paulinha teve uma piora nas últimas 12 horas, está em coma", disse a representante da cantora, à Quem.

A assessora, no entanto, deixou claro que a informação sobre a morte cerebral da artista é falsa. "Está sendo estudada uma transferência, mas o estado clínico dela ainda não permite o deslocamento. Mas, desde já, cancelo as muitas fake news de que ela está em morte cerebral. Isso é mentira", afirmou. "Ainda estão realizando alguns exames para constatar o que de fato está deixando ela nesse estado. Com fé em Deus ela vai ficar bem!".

Instabilidade neurológica