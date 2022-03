Susana Vieira no Encontro - reprodução da TV Globo

Susana Vieira no Encontroreprodução da TV Globo

Publicado 11/03/2022 12:21

Rio - No 'Encontro com Fátima Bernardes', da TV Globo, nesta sexta-feira, Susana Vieira confessou que não gostou da eliminação de Jade Picon, do 'Big Brother Brasil 22, e disse que Arthur Aguiar levou a melhor na disputa e ficou no reality show devido uma 'jogada' da emissora.

fotogaleria

O assunto surgiu quando a atriz falou sobre sua torcida por Linn da Quebrada. Curiosa, Fátima quis saber quem mais estaria no pódio de Susana. "Eu não podia falar que era da Jade, porque a Jade estava comprando a briga com o tal do pãozinho (Arthur Aguiar) que todo mundo ama. Eu ainda não entendi, até hoje. Acho que isso tudo é uma jogada da nossa empresa para contratar (Arthur) de novo, porque não é possível que uma menina com 18 milhões de seguidores perca para o Arthur! Ai, que mentira que é...", comentou a atriz. "Eu fiquei muito revoltada com isso", completou.

Sem jeito, a apresentadora explicou que nem todos os seguidores votam no site do Gshow. "O número de pessoas que a pessoa tem nas redes (sociais) não é o mesmo número de pessoas que votam. São 690 milhões de votos", destacou Fátima. "Ah, entendi". Susana, depois, disse: "O participante conquista pelo carisma, simpatia. Não adianta nada você ser famoso".

A atriz também criticou a postura do ator no jogo e o chamou de metido. "Acho ele muito sério. Ele não é simpático. Ele foi sempre metido, arrogante. O que me passa, sou telespectadora. Não conheço esse menino, nunca vi. Não conhecia a Jade. Não sou de seguir influenciadores. Como vou me deixar influenciar pela Jade? Só pra fazer o gatinho (nos olhos). Gente, eu estou na idade de influenciar as pessoas".