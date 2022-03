Jessica Ellen - Divulgação

11/03/2022

Rio - Jéssica Ellen, de 29 anos, leva o show do álbum 'Macumbeira' para o palco do Teatro Prudential, na Glória, nesta sexta-feira (11), a partir das 20h. A apresentação faz parte do projeto 'Março com Elas', em homenagem a todas as mulheres. Ao DIA, a cantora confessa que está animada para embalar o público com suas canções e define o espetáculo musical como um 'abraço' após o período difícil da pandemia.

"Estou muito animada porque é a primeira vez que eu faço esse show no Rio. Lancei esse disco no ano passado, em meio à pandemia. Quando terminou 'Amor de Mãe', da TV Globo, eu consegui fazer um show em São Paulo. Lá, vi vários amigos meus. Então, trazer esse show pra minha cidade é maravilhoso. Esse show é como um abraço mesmo nas pessoas. A gente viveu muitos momentos difíceis, mas com a chegada da vacina, podemos começar a fazer esses 'reencontros'. É um ato de celebração. Essa apresentação é um resgate às minhas raízes, fala sobre as entidades da umbanda. Tem bailarinos, luz...", adianta Jéssica.

Após brilhar na novela 'Amor de Mãe' e no reality show 'The Masked Singer Brasil' como a Gata Espelhada, a artista nega que esteja priorizando a carreira de cantora. "Nunca vou me atrever a escolher entre uma coisa e outra. Estou sempre me desafiando e fazendo coisas novas. Agora, que estou com a agenda mais livre, estou fazendo show", explica ela, que não tem previsão de voltar a fazer novela. "Não estou sabendo de nada, por enquanto. Acho que as pessoas estão muito ansiosas. Acabei de sair do ar", diverte-se.

Reality show culinário no GNT

Jéssica Ellen comanda o “Cook Island — Ilha do Sabor”, que estreia no dia 31 de março, no GNT, ao lado de Joaquim Lopes. O reality show culinário vai confinar 12 chefs em uma praia paradisíaca. Lá, eles passarão por algumas provas e serão avaliados pelos jurados Kaywa Hilton e Manuelle Ferraz. A artista confessa que esse é um novo desafio em sua carreira. "Foi uma experiência muito legal. Já tinha apresentado show, evento. Mas nunca tinha apresentado programa. Então, foi muito bacana, principalmente, por ser um reality gastronômico", destaca. Ao ser questionada se manda bem na cozinha, a apresentadora brinca: "Adoro cozinhar, mas cozinho o básico".

Cria da Rocinha

Nascida e criada na Rocinha, na Zona Sul do Rio, Jéssica diz que ainda frequenta a comunidade. "Sempre estou por lá, tenho família que mora lá. Minha avó é de lá, por exemplo", frisa a artista, que tem orgulho de suas raízes. "Venho de um lugar onde reverenciamos nossas origens, fazemos jus a elas. Amo falar que sou da Rocinha".

A cantora comemora o fato de ser inspiração para muitas meninas. "Acho que a maneira mais bonita de a gente ser inspiração é a gente ser de verdade. Não vendo uma imagem do que não sou. Eu sempre exponho minhas opiniões. Tenho noção que minhas personagens também inspiram muitas pessoas, como foi o caso da Camila, em 'Amor de Mãe'. Eu recebi muito carinho das professoras. Ao mesmo tempo, eu sou muito reservada também. Tudo é um equilíbrio. A verdade é que nem sempre a gente vai agradar todo mundo".