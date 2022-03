Jade Picon - Reprodução/Instagram

Rio - Jade Picon publicou uma reflexão no Instagram nesta quinta-feira (10) após sua passagem pelo "Big Brother Brasil 22". A influenciadora, eliminada com 84,93%, disputou a preferência do público com Arthur Aguiar e Jessilane.

"Sou a essência de uma mulher com alma de loba. Vivo com garra e coragem diante das minhas emoções, meus acertos, meus erros, meus sorrisos e minhas lágrimas", escreveu.

Um dia após sua saída do reality show, Jade Picon fez uma live e comentou sua trajetória . "Não foi do jeito que eu imaginei, mas está tudo bem. Foi louco, mas foi intenso. Lá dentro é um mundo paralelo que vocês não têm nem noção. Você acredita no que quer, cria suas paranoias."

"Achei que estava cancelada, mas realmente foram as escolhas que bati na tecla, queria ir até o final e ter minha resposta. Está aqui minha resposta e está tudo bem. Lá dentro você escolhe seu método de jogar", pontuou.