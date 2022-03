Priscilla Alcântara revela não ter perdoado o SBT por situação na infância - Reprodução/YouTube

Publicado 10/03/2022 17:09

Rio - Dez anos após ter sido demitida do SBT, Priscilla Alcântara abriu o jogo sobre uma mágoa que guarda do período em que trabalhou na emissora de Silvio Santos. A cantora de 25 anos revelou, em entrevista ao podcast "PodDelas", que não perdoou a direção do canal por não ter proporcionado um encontro seu com os integrantes da banda mexicana RBD, durante uma visita do grupo ao Brasil.

"Na época em que era o auge [da banda], eu já trabalhava no SBT, e era uma pré-adolescente alucinada. Aí eles vieram para o Brasil e faziam toda a programação do SBT. Eu ia em todas as plateias. Falava: 'Pelo amor de Deus me coloca na plateia do Gugu'. Aí eles me colocavam. Só que era impossível conhecer eles, porque era uma febre", começou ela, que chegou a colaborar recentemente com Dulce María, uma das vocalistas do grupo.

A apresentadora contou que não teve permissão para conhecer a banda, que teve origem na novela "Rebelde", mesmo sendo funcionária da emissora. "Os corredores [do canal] ficavam lotados de gente, eu nunca conseguia chegar perto... Sem nenhum privilégio, até hoje não perdoei o SBT por causa disso. 'Gente, um mínimo privilégio, eu só quero tirar uma foto com o RBD, não estou pedindo aumento de salário, estou pedindo só uma foto", brincou.

Durante o bate-papo com Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, Priscilla ainda contou uma situação em que pediu ao seu pai que seguisse os membros do RBD de carro, em outra tentativa frustrada de conseguir uma foto com o grupo. Anos mais tarde, a campeã da primeira temporada do "The Masked Singer" dividiu todas as histórias inusitadas com Dulce María, enquanto trabalhavam juntas na regravação de "Te Daría Tudo".