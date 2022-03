Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 14:47

Rio - Thales Bretas compartilhou nesta quinta-feira (10) no Instagram o registro do último final de semana ao lado do marido Paulo Gustavo. O humorista faleceu em maio do ano passado devido as complicações da Covid-19, e deixou dois filhos, Romeu e Gael.

fotogaleria "Essa lembrança apareceu pra mim no meu celular essa semana, de um ano atrás. Nosso último fim de semana curtindo juntos, como amávamos fazer. Difícil pensar em quantas reviravoltas o mundo dá em apenas um ano. Tenho a certeza de que muito felizes fomos pelos anos que soubemos curtir juntos!", escreveu.

"Meu aniversário se aproxima, e com ele muitas lembranças, dos anos mais felizes vividos na minha vida, e do tanto que fizemos em tão 'pouco tempo'. Essas datas e passagens são muito reflexivas, mas o sentimento maior, depois da saudade, é o da gratidão por eu ter aprendido com ele a viver cada segundo como se fosse o último, porque a vida é agora! O tempo não volta, não para, ele te atropela se você não pegar carona nele e tomar as rédeas do seu destino!", concluiu.