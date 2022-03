Flay esbanja sensualidade em ensaio de fotos - reprodução do instagram

Publicado 10/03/2022 12:43

Rio - Flay deixou os internautas babando por ela ao publicar cliques bem provocantes no Instagram, na tarde desta quinta-feira. De calcinha e cropped, a ex-BBB mostrou o corpão em forma e esbanjou sensualidade nas fotos. "Foi você quem quis me conhecer", escreveu ela na legenda.

Os admiradores da cantora logo reagiram: "Cadê a localização do museu? Estou diante de uma obra de arte", brincou um. "Não há palavras no dicionário que façam jus a tanta beleza. Meu Deus do céu!", destacou outro. "Que corpo é esse, mulher?", quis saber um terceiro. A digital influencer se divertiu com os comentários: "Gente, eu tô rindo muito".