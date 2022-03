Naiara Azevedo foi acusada de imitar pose de Marília Mendonça em ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram

Rio - Naiara Azevedo se pronunciou sobre uma nova polêmica que surgiu após sua eliminação do "BBB 22". Internautas criticaram a sertaneja por supostamente copiar uma foto da cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado. Nesta quinta-feira (10), a ex-sister se defendeu das acusações e afirmou que as imagens são de um ensaio fotográfico que realizou antes de ser confinada.

"Essas fotos que estão repercutindo, fazendo um comparativo a Marília Mendonça, foram fotos que fiz para entrar no 'BBB'. Para usar no dia de paredão, para usar no dia que eu fosse líder, para usar no dia que eu fosse anjo, para usar no dia de festa", contou em áudio enviado ao "Fofocalizando", do SBT.

Nas fotos, Naiara aparece vestindo um look vermelho e uma tiara. Em um dos cliques, a cantora leva as mãos cobertas por um par de luvas na direção da cabeça, pose que se assemelha a um registro publicado nas redes sociais de Marília em junho de 2017. No entanto, a sertaneja justifica: "[É um] conteúdo para poder alimentar minhas redes sociais, apenas. Foi um ensaio muito bacana, que foi feito com profissionais que foram designados a montar situações que remetessem ao momento que eu estivesse dentro do jogo".

"E eu só usei, estou usando e vou usar algumas fotos ainda, porque o ensaio ficou incrível e eu não quero perder o ensaio, não tem motivo eu perder essas fotos", completou Naiara.

Na semana passada, a cantora lançou a faixa "50%", uma colaboração póstuma com Mendonça que gerou polêmica em janeiro deste ano. O irmão de Marília, João Gustavo, acusou a dona do hit "50 reais" de usar a rainha da sofrência para se autopromover.

