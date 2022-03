Duda Reis - Reprodução/Instagram

Duda ReisReprodução/Instagram

Publicado 10/03/2022 15:27

Rio - Duda Reis, de 20 anos, desabafou no Twitter sobre a recuperação dos transtornos alimentares que enfrentou após o término conturbado de seu noivado com Nego do Borel. A influenciadora, que atualmente namora o ator André Luiz Frambach, teve anorexia e bulimia.

Recentemente, Duda Reis fez um longo relato sobre seu retorno ao Rio de Janeiro , cidade onde morou com o ex-noivo. "Depois de 1 ano exatamente, voltei para o Rio disposta a conhecer novamente essa cidade maravilhosa e criar memórias lindas, afinal, a cidade não tinha culpa alguma de eu ter me cruzado com algumas situações. Como está sendo e tem sido LINDO ver o Rio colorido novamente e como tem sido especial me sentir mais VIVA a cada segundo. Rio, obrigada por me acolher de novo e me mostrar suas mil maravilhas ao lado das pessoas certas. O que quero dizer com isso é que: se permitam criar novas memórias e se permitam recomeçar. Sua vida não se resume a somente um capítulo, você é um livro inteiro de histórias maravilhosas para ser lido", disse.