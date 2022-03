Rafa Kalimann e Duda Beat desembarcam em aeroporto do Rio

Rio - Rafa Kalimann e Duda Beat desembarcaram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta quinta-feira. Para a ocasião, as duas capricharam no look. A digital influencer usou um terninho preto, cropped e tênis. Já a cantora optou por uma camisa branca, calça jeans e coturno. Simpáticas, elas fizeram várias poses para o paparazzo ao perceberem que estavam sendo fotografadas.

Relatar erro