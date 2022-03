Gabigol posa com fãs em shopping do Rio

Rio - O jogador de futebol Gabigol almoçou em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. O craque do Flamengo estava cercado de amigos e seguranças. Em determinado momento, um dos profissionais que o acompanhava fez um gesto repreendendo o fotógrafo que estava no local. Ainda assim, Gabigol se mostrou simpático e posou para muitas fotos com as pessoas que o abordaram no shopping. Recentemente, o jogador assumiu nas redes sociais que reatou o namoro com Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Relatar erro