Carol Peixinho se declara para Thiaguinho dia em que o cantor completa 39 anos - Reprodução Internet

Publicado 11/03/2022 07:44 | Atualizado 11/03/2022 07:45

Rio - O cantor Thiaguinho completou 39 anos nesta sexta-feira e ganhou uma declaração de amor da namorada, a ex-BBB Carol Peixinho. "Te amo e te celebro todos os dias", escreveu Carol na legenda de uma foto compartilhada nos Stories, do Instagram.

Na imagem, Carol e Thiaguinho aparecem juntinhos, comemorando o aniversário do pagodeiro com direito a bolinho e balões. O cantor também se declarou para Carol nas redes sociais. "Você é tão linda. Obrigado por existir! Amo você", escreveu.

Os rumores de um romance entre Carol Peixinho e Thiaguinho começaram em novembro de 2021. O casal, no entanto, só assumiu o namoro em fevereiro deste ano. "Minha felicidadezona de todo dia", escreveu Carol ao postar uma foto com o cantor. "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração... E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com a sua luz", escreveu o cantor ao postar a mesma foto.