No alto, Babu Santana, que interpreta o policial Nanico, com as protagonistas Deborah Secco (Alexia), Juliana Paiva (Luna) e Vitória Strada (Kyra). Abaixo, o ator em cena com João Baldasserini (Zezinho) e Grace Gianoukas (Ermelinda), diante do trailer - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 14/03/2022 08:00

Rio - Com mais de 20 anos de carreira, Babu Santana teve sua vida transformada após ser destaque no "BBB 20". Depois do sucesso na casa mais vigiada do país, o ator se envolveu em diversos projetos, como a participação na novela "Salve-se Quem Puder" e o lançamento de seu selo musical, a Paizão Records. Em conversa com o DIA, ele celebra os frutos que colheu como um dos integrantes do primeiro elenco de famosos na história do reality show.

"O 'BBB' atingiu minha vida de forma extremamente positiva, tanto no pessoal quanto no profissional. Muitos projetos novos vieram graças à visibilidade que o programa me proporcionou, possibilitando o público a conhecer melhor o meu trabalho. O programa não só abriu muitas portas na minha carreira, como também me proporcionou um grande crescimento pessoal", declara o artista de 41 anos.

Apesar de ter enfrentado dez paredões, sendo o atual recordista, Babu chegou a ficar entre os quatro finalistas da edição que tem Thelminha como campeã. O carioca pode não ter vencido a disputa pelo R$ 1,5 milhão, no entanto, ele avalia a passagem pelo programa com orgulho de sua trajetória: "Quando saí da casa, recebi muito carinho, e esse sentimento não era direcionado a algum personagem, mas sim ao Alexandre Santana [seu nome de batismo], com todos os seus defeitos, qualidades e valores. Ser sincero consigo mesmo é sempre algo essencial na nossa vida e fico feliz por ter seguido dessa forma no programa."

Este ano, o ex-brother tem mais uma oportunidade de acompanhar o reality show como telespectador, e reflete sobre a opinião de parte do público, que demonstrou desinteresse pelas primeiras semanas da edição, marcadas pelo clima de "paz e amor" entre os confinados. "Cada edição tem sua própria narrativa, com seus próprios participantes e suas próprias personalidades, então é difícil fazer essas comparações", destaca Babu.

"Mas o público com certeza sempre quer ver um programa animado e competitivo. Quando você entra em um jogo, o mínimo que se espera é que você esteja determinado a jogar para ganhar", afirma o ator. Após mais de 50 dias desde a estreia do reality, o artista ainda revela para quem vai sua torcida, até o momento: "Tem pessoas ali dentro que eu já conhecia e gosto demais, mas não tenho uma única torcida definida ainda. O Douglas Silva, por exemplo, é meu amigo, além de ser um cara que vejo verdade. A Linn da Quebrada é outra participante que acredito muito", acrescenta ele, que já contracenou com DG na série "Cidade dos Homens".

"Quem me acompanha nas redes sociais percebe que tenho demonstrado total apoio e torcida a eles. Acho que o principal fator que te faz torcer por alguém é a representatividade que você sente naquela pessoa e eu consigo enxergar neles, assim como em outros ali, e torço para que esses cheguem longe na competição", completa.

Carreira pós-BBB

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, o ano de 2021 trouxe consigo a retomada de atividades em diversos setores. Foi o momento em que Babu Santana teve oportunidade de retornar ao set de filmagens para gravar suas cenas em"Salve-se Quem Puder", novela exibida na faixa das 19h, na TV Globo. Na pele do policial federal Nanico, o ator teve sua reestreia na televisão brasileira após participar do "BBB 20".

"Eu amo de verdade o que eu faço, então tinha planos de retomar os meus trabalhos logo após o BBB, mas quando saí da casa, descobri que tudo estava parado, não tinha mais teatro, gravações, shows. Claro que eram medidas totalmente necessárias por conta da pandemia, mas foi um choque para mim. Então foi uma emoção, enfim, poder voltar e pisar nos sets de filmagens em um trabalho tão bacana quanto foi essa novela", relata.

Outra novidade foi a estreia do longa "Intervenção", na Netflix, em dezembro do ano passado. Filmada em 2018, a produção traz Babu no papel do cabo Lobo, em meio ao cenário das operações realizadas pela Polícia Militar em favelas cariocas. "Foi um projeto muito intenso e importante de participar. A criminalização e violência nas periferias afeta diretamente o povo que mora ali e são ações que não devemos fingir que não existem. O filme promove debates importantes justamente ao redor disso", comenta o artista.

Por trás das câmeras

Enquanto os fãs aguardam por seus novos projetos de atuação, Babu Santana explora seu lado empresário. Em abril do ano passado, o ex-BBB lançou seu selo musical, a Paizão Records, focada em produzir artistas da cena trap e funk. Além de se posicionar no mercado como empreendedor, o carioca aproveitou a oportunidade para se aventurar por trás da câmeras, assinando a direção artística de videoclipes.

"A Paizão Records me proporcionou a chance de trabalhar em diversas áreas que eu amo: a música, o empreendedorismo e o audiovisual. Nesses mais de 20 anos de carreira como ator, fui aprendendo e me interessando cada vez mais por aquilo que acontece atrás das câmeras. Começamos esse projeto, eu e Hugo Grativol [co-fundador] com a intenção de aprendermos e nos unirmos com a nova geração que deseja viver da música, contribuindo em todas as frentes possíveis para transformar o sonho dessa turma em realidade", explica.

Por outro lado, o ator conhecido por papéis icônicos, como quando interpretou Tim Maia na biografia do cantor, já adianta: "Atuar é a minha vida, então sempre tenho planos para os palcos e para o audiovisual, pode ter certeza disso! Não posso dar detalhes ainda, mas garanto que tem muita coisa boa no radar… Fiquem ligados que o paizão está na área!"